Синоптики сообщили о погоде на выходные в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба РГП «Казгидромет» представила прогноз погоды на 19-21 августа.

«Большая часть Казахстана по-прежнему будет под влиянием антициклона. В западной, северо-западной, юго-западной половине страны в ближайшие дни погода без осадков, днем столбики термометров повысятся до 28-37 тепла»,- говорится в сообщении.

В северной, восточной и юго-восточной половине республики ожидаются кратковременные дожди с грозами, усиление ветра, возможно выпадение града, основной температурный фон ночью 2-12 тепла, днем повышение до 20-32 тепла.

В южных регионах из-за ветра объявлено штормовое предупреждение. В Кызылординской области 19 августа сохраняется северо-восточный, северный ветер силой 15-20 м/с.18-20 августа местами по Южно-Казахстанской области сохраняется усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с.