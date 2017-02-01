Синоптики прогнозируют сильные снегопады в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным «Казгидромет» на 5 февраля, на территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, на юго-западе и в центре погода ожидается без осадков. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем в Актюбинской областях местами ожидается метель, ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской, ночью в Алматинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Жамбылской области местами - туман, гололед, метель, ветер 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской области местами - туман, гололед. В Мангыстауской области днем ожидается местами ветер 15-20 м/с. В Атырауской области местами - туман, гололед, днем ветер 15-20 м/с. В Костанайской области местами - метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидается метель, ветер 15-20, ночью порывы 25 м/с. В Карагандинской области местами - туман, ветер 15-20 м/с.