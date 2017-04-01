Синоптики не считают апрельский снег в Алматы аномалией  

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специалисты РГП «Казгидромет» рассказали о том, как часто в Алматы выпадал снег в апреле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы, несмотря на календарную весну, никак не установится по-настоящему теплая весенняя погода. Однако, синоптики уверяют, что в этом регионе весна не всегда радовала теплом.

«По многолетним данным наблюдений на объединенной гидрометеорологической станции Алматы, снежный покров мог лежать и до 2 декады мая включительно. Наибольшая высота снежного покрова, которая наблюдалась во второй декаде апреля, достигала 8 см, в то время как высота снежного покрова на 6 апреля 2017 г. составляет 3 см. Максимальный прирост высоты снежного покрова за сутки в апреле был зафиксирован на отметке 21 см»,- рассказала начальник управления климатологии Алтынай Жапбасбаева.



Синоптики отмечают, что в среднем разрушение устойчивого снежного покрова происходит 8 марта, но были зимы, когда устойчивый снежный покров наблюдался до 12 апреля.



«Снежный покров считается устойчивым, если он лежал не менее 30 дней при степени покрытия окрестности станции снегом не менее 6 баллов (при 10 возможных). По этому показателю можно считать, что сход снежного покрова обычно происходит 4 апреля, но были зимы, когда сход наблюдался 15 мая»,- поясняет Алтынай Жапбасбаева.



По данным метеостанции Алматы, 6 апреля 2017 года минимальная температура составила 0,5° С. В истории наблюдений абсолютный минимум в этот день достигал -7,4°С в 1883 году, абсолютный максимум +25,0° С в 1969 году.











