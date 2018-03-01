Силовую разминку с кувалдой показала Назым Кызайбай
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Видео с необычной тренировки победительницы Открытого Кубка СНГ в Щучинске Назым Кызайбай разместил в Фейсбук Марат Игали. Кроме того, Марат Игали сообщил, что турнир станет ежегодным, передает МИА «Казинформ».
На видео Назым колотит кувалдой по автомобильной шине.
«Тренировка двукратной чемпионки мира по женскому боксу и самой стильной боксёрши страны Назым Кызайбай. Хрупкая с виду Назым выиграла Открытый Кубок СНГ в Щучинске в Бурабае! Құтты болсын! Турнир станет ежегодным и его главная цель привлечение туристов в Щучинско-Боровскую курортную зону. #visitaqmola #visitburabay», - сообщил советник акима региона.
Напомним, победители турнира по боксу были определены 7 марта 2018 года. В решающем бою категории до 51 кг двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай победила свою принципиальную соперницу - Жайну Шекербекову. Третьими стали Самджубала Сарджетсабам (Индия) и Татьяна Коб (Украина).
фото:Данияр Майлыбаев
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