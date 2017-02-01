Сильный снегопад ожидается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцев предупредили о надвигающемся снегопаде, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«По прогнозу Казгидромета, в ночь с 3 на 4 февраля ожидаются осадки в виде снега. В ночное и утреннее время на дорогах будет работать снегоуборочная техника, в связи с чем возможно затруднение дорожного движения», - сообщили в акимате.

Городские власти просят жителей города отнестись с пониманием к работе коммунальных служб и, по возможности, не оставлять личный автотранспорт на обочинах дорог.