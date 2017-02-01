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Сильный снегопад ожидается в Алматы

Сильный снегопад ожидается в Алматы
3 Февраля 2017 09:46 885

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцев предупредили о надвигающемся снегопаде, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.    

«По прогнозу Казгидромета, в ночь с 3 на 4 февраля ожидаются осадки в виде снега. В ночное и утреннее время на дорогах будет работать снегоуборочная техника, в связи с чем возможно затруднение дорожного движения», - сообщили в акимате.

Городские власти просят жителей города отнестись с пониманием к работе коммунальных служб и, по возможности, не оставлять личный автотранспорт на обочинах дорог.

 

 

Ключевые слова: Погода, Алматы,
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