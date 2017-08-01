Шымкентскую «юрту на колесах» отправят на ЭКСПО-2017

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте местный изобретатель презентовал «юрту на колесах», пишет otyrar.kz.

Ремесленник Еркинбек Букебаев известен своими необычными идеями. Это уже третье творение мастера. Не так давно он изготовил передвижной плодоовощной ларек. Это очень удивило горожан, так же как и «юрта на колесах». Новому проекту уже дали название «Қазақ арбасы».





На создание народному мастеру хватило всего шесть месяцев. Некоторые детали пришлось заказывать из-за границы.

Свое творение, которое объединяет национальное ремесло и современные технологии, изобретатель теперь намерен презентовать на международной выставке ЭКСПО в Астане.





«Впервые во всем мире мы демонстрируем технологию, где в обустройстве обычной юрты присутствует механизированная часть. Нам удалось совместить технологические достижения XXI века с нашим национальным достоянием. Мы учитывали все современные требования в части санитарной гигиены и архитектурного дизайна», - говорит изобретатель Еркинбек Букебаев.