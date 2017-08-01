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Шымкентскую обувь будут экспортировать в Россию

Шымкентскую обувь будут экспортировать в Россию
19 Августа 2017 16:11 227

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обувь, выпускаемую в Шымкенте, будут отправлять на экспорт в Россию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Сегодня растет спрос на обувь, выпущенную в Шымкенте. Продукцию выпускают под логотипом «Сделано в Казахстане» и шьют из натуральной и крокодиловой кожи.

Цех по пошиву и производству обуви под торговой маркой «Заря» выпускает 27 видов зимней, летней и спортивной обуви как для мужчин, так и для женщин и детей.

В данном цехе в настоящее время производят 180 моделей современной обуви.

Шымкентскую обувь будут экспортировать в Россию 

Предприниматель отмечает, что выпускаемая ими обувь ничем не хуже продукции иностранных производителей. Клиент, сделавший один раз покупку, становится постоянным, потому как продукция характеризуется высоким качеством и не имеет неприятного запаха.

На предприятии, занимающимся выпуском отечественной обуви, используют сырье Шымкентского каракулевого завода, а также сырье из Алматы и Семея.

Шымкентскую обувь будут экспортировать в Россию 

Руководитель завода провел переговоры с российскими предпринимателями и планирует наладить отправку своей продукции на экспорт. Если соглашение даст положительные результаты, то предприниматели из России будут закупать более 1000 пар обуви в месяц.  Кроме того, в продукции цеха заинтересованы предприниматели из Астаны и Актобе, которые также планируют в своих городах открыть магазины «Заря». 

Шымкентскую обувь будут экспортировать в Россию 

На сегодня цех выпускает 30-40 пар обуви, которую поставляют на рынки Жамбылской, Кызылординской областей и города Алматы.

Следует подчеркнуть, что обувь реализуют по доступной цене. К примеру, цена на мужскую обувь варьируется в пределах от 5 до 10 тыс. тенге, на женскую обувь - в пределах от 5 до 15 тыс. тенге, а детскую обувь можно приобрести за 4000-8000 тыс. тенге.

Ключевые слова: Южно-Казахстанская область, Промышленность, Россия, 100 шагов по реализации 5 реформ ,
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