Шымкентский НПЗ завершил ряд работ по второму этапу модернизации

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе обеспечено механическое завершение нескольких объектов по второму этапу модернизации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Обеспечено механическое завершение строительства технологических установок каталитического крекинга RFCC, гидроочистки бензина Prime G+, обессеривания насыщенных и ненасыщенных газов Merox, производства серы Claus, очистки водорода PSA-2. С этого момента на новых установках начинается комплекс пусконаладочных работ», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на период эксплуатации новых установок создано 445 рабочих мест, а всего для реализации проекта привлечено 30 местных компаний.



Напомним, в июне 2017 г. на Шымкентском НПЗ завершен первый этап модернизации, а в декабре - ряд объектов общезаводского хозяйства. Полное завершение проекта с обеспечением мощности нефтепереработки до 6 миллионов тонн в год и увеличения глубины переработки ожидается 30 сентября 2018 года.