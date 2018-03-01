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Шымкентский НПЗ завершил ряд работ по второму этапу модернизации

20 Марта 2018 11:59 242
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Шымкентский НПЗ завершил ряд работ по второму этапу модернизации

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе обеспечено механическое завершение нескольких объектов по второму этапу модернизации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу предприятия. 

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«Обеспечено механическое завершение строительства технологических установок каталитического крекинга RFCC, гидроочистки бензина Prime G+, обессеривания насыщенных и ненасыщенных газов Merox, производства серы Claus, очистки водорода PSA-2. С этого момента на новых установках начинается комплекс пусконаладочных работ», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на период эксплуатации новых установок создано 445 рабочих мест, а всего для реализации проекта привлечено 30 местных компаний.

Напомним, в июне 2017 г. на Шымкентском НПЗ завершен первый этап модернизации, а в декабре - ряд объектов общезаводского хозяйства. Полное завершение проекта с обеспечением мощности нефтепереработки до 6 миллионов тонн в год и увеличения глубины переработки ожидается 30 сентября 2018 года.

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Ключевые слова: Нефть, Южно-Казахстанская область,
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Автор:

Сайра Амантаева

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