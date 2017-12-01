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Шведский легионер «Барыса» хочет получить казахстанское гражданство
20 Декабря 2017 15:30 505
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шведский легионер «Барыса» хочет получить казахстанское гражданство, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на пресс-службу ХК «Барыс».
Барыс» на своем сайте сделал официальное заявление по голкиперу команды Хенрику Карлссону.
«Хенрик Карлссон остаётся игроком «Барыса» и получает всестороннюю поддержку и помощь в работе. Более того, Хенрик Карлссон подал документы на получение казахстанского гражданства и намерен выступать за национальную сборную Казахстана. Напоминаем, что обо всех переходах и подписаниях в клубе «Барыс» официально сообщает сайт хоккейной организации», - говорится в сообщении пресс-службы ХК «Барыс».
Ключевые слова: Спорт,
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