Швеция планирует ужесточить законы по борьбе с терроризмом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Швеции вынашивает план об ужесточении законов по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на министра юстиции Моргана Йоханссона и министра образования Густава Фридолина.

Как передает Росбалт, власти страны намерены изменить законы о борьбе против терроризма по тому же принципу, который был применен при его ужесточении в Норвегии, конституция которой схожа с конституцией Швеции.

В настоящее время шведские законы предусматривают серьезные наказания подданных за участие в организации террористических актов, финансирование террористических организаций, а также за поездки за границу с целью присоединения к террористам.

7 апреля грузовик наехал на людей на одной из улиц Стокгольма. Погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт. Были задержаны два человека. Один из них признался в совершении теракта и был заключен под стражу. Доказательств вины второго подозреваемого найти не удалось.