Штрафы автовладельцы в Астане получат по месту фактической прописки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - База данных по правонарушениям интегрирована с системой «Сергек» Астаны. Об этом сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Оксана Лоскутова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С прошлого года действует система видеонаблюдения «Сергек». Нарушения на дорогах фиксируются круглосуточно, но о своих штрафах многие даже не подозревают. Генеральная прокуратура ставит цель по цифровизации органов внутренних дел. Для этого был создан проект «Единый реестр административных производств». Он вошел в Государственную программу «Цифровой Казахстан», - сказала О.Лоскутова.

По ее информации, уже сейчас в Астане, Алматы, Таразе и ряде других городов полицейские оформляют протоколы с помощью планшетов. Сведения автоматически попадают в централизованный банк данных. На данный момент 937 экипажей работают с планшетами, оформлено более 60 тысяч протоколов.

«Параллельно идет интеграция с системами фото-, видеофиксации нарушений ПДД. Такие системы установлены во всех регионах. Но нет единой базы правонарушений. Уведомления направляются по адресам, указанным автовладельцами при регистрации транспорта, которые не всегда правильны. Из-за этого граждане поздно узнают о штрафах и лишаются возможности оплатить их с 50-процентной скидкой. Тем более, по действующему закону уведомления о штрафе вручаются только в бумажном варианте. Для решения этой проблемы Комитет по правовой статистике Генеральной прокуратуры интегрировал свою базу с системой видеонаблюдения «Сергек» города Астана. Теперь штрафы по почте направляются по адресам автовладельцев, где они фактически прописаны», - отметила Оксана Лоскутова.

По ее словам, для возможности доставления предписания по СМС или по электронной почте прорабатывается вопрос о внесении изменений в Административный кодекс. Наряду с этим, информация о нарушениях размещается на интернет-ресурсе Комитета qamqor.gov.kz в разделе «Узнай о своих штрафах». Ее можно использовать как уведомление и оплатить со скидкой, не дожидаясь бумажного предписания.