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Штрафовать соцсети за фейковые новости решили власти Германии

Штрафовать соцсети за фейковые новости решили власти Германии
6 Апреля 2017 02:01 382

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Правительство Германии поддержало законопроект о введении штрафов для социальных сетей за фейковые новости и разжигание ненависти, передает Лента.ру.

Размер штрафа может достигать 50 миллионов евро. При этом наказать могут и топ-менеджеров соцсетей, для них предусмотрены штрафы до пяти миллионов евро.

Отмечается, что законопроект будет также распространяться на сообщения, считающиеся детской порнографией или призывами к терроризму. На удаление нарушающей закон информации соцсетям будет предоставлено 24 часа.

По данным агентства Reuters., если законопроект будет принят в текущем виде, то условия работы для соцсетей в Германии будут самыми жесткими в мире.

В декабре 2015 года компании подписали с немецкими властями договор о распространении ксенофобии и фейковых новостей. Предполагалось, что контент будет удален в течение 24 часов с момента поступления жалобы. Однако, согласно данным Минюста ФРГ, никакого прогресса в этом вопросе ни Facebook, ни Twitter добиться не удалось.

 

 

Ключевые слова: Интернет, Германия, Безопасность,
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