Штормовое предупреждение: снег, гололед и ветер ожидаются в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане и Акмолинской области на 27 февраля объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным ведомства, днем 27 февраля в Акмолинской области ожидаются местами осадки, преимущественно снег, гололед, восточный, юго-восточный ветер 15-20 метров в секунду.

В Астане во вторник также ожидаются временами осадки, гололед, усиление восточного, юго-восточного ветра до 15-18 метров в секунду.

Вероятность шторма 90%.