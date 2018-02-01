Штормовое предупреждение: снег, гололед и ветер ожидаются в Астане
26 Февраля 2018 19:09 400
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане и Акмолинской области на 27 февраля объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеШтормовое предупреждение объявлено в Акмолинской области Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской области
По данным ведомства, днем 27 февраля в Акмолинской области ожидаются местами осадки, преимущественно снег, гололед, восточный, юго-восточный ветер 15-20 метров в секунду.
В Астане во вторник также ожидаются временами осадки, гололед, усиление восточного, юго-восточного ветра до 15-18 метров в секунду.
Вероятность шторма 90%.
Ключевые слова: Казгидромет, Астана, Погода, Акмолинская область,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Astana Innovations Challenge 2018: «Умный» город уже в этом году
- Беременная женщина в Астане скончалась из-за халатности врачей
- Полицейские допросили свидетелей по делу об избиении подростка в Акмолинской области
- Мама избитого школьника в Акмолинской области рассказала подробности инцидента
- Премьер РК провел совещание по вопросам использования объектов ЭКСПО-2017
- Врачи рассказали о состоянии избитого акимом подростка
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн