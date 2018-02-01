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Штормовое предупреждение: снег, гололед и ветер ожидаются в Астане

26 Февраля 2018 19:09 400
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Штормовое предупреждение: снег, гололед и ветер ожидаются в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане и Акмолинской области на 27 февраля объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По данным ведомства, днем 27 февраля в Акмолинской области ожидаются местами осадки, преимущественно снег, гололед, восточный, юго-восточный ветер 15-20 метров в секунду.

В Астане во вторник также ожидаются временами осадки, гололед, усиление восточного, юго-восточного ветра до 15-18 метров в секунду.

Вероятность шторма 90%.

 

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Ключевые слова: Казгидромет, Астана, Погода, Акмолинская область,
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