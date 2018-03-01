Штормовое предупреждение объявлено в Восточно-Казахстанской области
20 Марта 2018 01:32 325
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».
«По Восточно-Казахстанской области 20 марта местами ожидаются осадки (дождь, снег), метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с»,- говорится в сообщении.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода, Восточно-Казахстанская область,
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