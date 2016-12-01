Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте Комитета по ЧС МВД РК.

Ночью 24-25 декабря в Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается резкое понижение температуры местами до 33-38 мороза. 24 декабря местами ожидается гололед.

Ночью 23-24 декабря в Кызылординской, ночью 24-25 декабря в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях ожидается резкое понижение температуры местами до 20-25 мороза. Местами ожидается гололед.