Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» распространило штормовое предупреждение по Астане и Акмолинской области, передает МИА «Казинформ».

«19 марта в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с», - говорится в сообщении.

В Астане утром и днем 19 марта ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем 15-20 м/с, порывы 25 м/с.