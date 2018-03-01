Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области
18 Марта 2018 12:10 665
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» распространило штормовое предупреждение по Астане и Акмолинской области, передает МИА «Казинформ».
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«19 марта в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с», - говорится в сообщении.
В Астане утром и днем 19 марта ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем 15-20 м/с, порывы 25 м/с.
Ключевые слова: Погода, Казгидромет, Астана, Акмолинская область,
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