Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: 9 °С
USD 322.72 EUR 397.56
RUB 5.61 CNY 51.04
Скачать

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области

18 Марта 2018 12:10 665
Поделиться:
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» распространило штормовое предупреждение по Астане и Акмолинской области, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

По всему Казахстану объявили штормовое предупреждение
Зимние капризы весной в Алматы В Казгидромете объяснили неверную рассылку о паводках технической ошибкой

«19 марта в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с», - говорится в сообщении.

В Астане утром и днем 19 марта ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Погода, Казгидромет, Астана, Акмолинская область,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Архив