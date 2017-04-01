АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили в Карагандинской области, сообщает РГП «Казгидромет».







«В Карагандинской области на гидрологическом посту реки Шерубайнура - поселок Шопан создается угроза приближения уровня воды к опасным отметкам. На гидрологическом посту реки Жаман-Сарысу - поселок Атасу уровень воды по-прежнему сохраняется опасный»,- говорится в сообщении.







6-7 апреля опасная ситуация на реках Шерубайнура, Жаман-Сарысу, Сарысу сохранится.

























