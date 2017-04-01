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Штормовое предупреждение объявили в Карагандинской области

Штормовое предупреждение объявили в Карагандинской области
6 Апреля 2017 18:36 330

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили в Карагандинской области, сообщает РГП «Казгидромет».


Штормовое предупреждение объявили в Карагандинской области

«В Карагандинской области на гидрологическом посту реки Шерубайнура - поселок Шопан создается угроза приближения уровня воды к опасным отметкам. На гидрологическом посту реки Жаман-Сарысу - поселок Атасу уровень воды по-прежнему сохраняется опасный»,- говорится в сообщении. 


Штормовое предупреждение объявили в Карагандинской области 

6-7 апреля опасная ситуация на реках Шерубайнура, Жаман-Сарысу, Сарысу сохранится.


Штормовое предупреждение объявили в Карагандинской области 
Штормовое предупреждение объявили в Карагандинской области 
Штормовое предупреждение объявили в Карагандинской области 
Штормовое предупреждение объявили в Карагандинской области 
Штормовое предупреждение объявили в Карагандинской области 
Штормовое предупреждение объявили в Карагандинской области 
Штормовое предупреждение объявили в Карагандинской области 
Штормовое предупреждение объявили в Карагандинской области 
Штормовое предупреждение объявили в Карагандинской области 
Штормовое предупреждение объявили в Карагандинской области 
Штормовое предупреждение объявили в Карагандинской области 
Штормовое предупреждение объявили в Карагандинской области 

 

Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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