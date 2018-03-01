Шторм в Астане: спасатели рекомендуют держаться подальше от деревьев и щитов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спасатели Астаны опубликовали рекомендации для жителей столицы при сильном ветре, передает МИА «Казинформ».

«6 марта в Астане ожидается переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, утром и днем 15-20, временами порывы 23-28 м/с, с понижением температуры ночью 4-6 мороза, днем 3-5 тепла. В этой связи спасатели будут переведены на усиленный режим несения службы», - сообщает пресс-служба департамента по ЧС на своей странице в Facebook.

Так, жителям и гостям столицы рекомендуется: быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях; при усилении ветра следует ограничить выход из зданий; взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра; на улице стараться держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий; отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт; провести на балконах ревизии. Все легкие и объемные вещи закрепить, привязав веревками к перилам балкона или перенести в комнату. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Соблюдать требования пожарной безопасности при использовании отопительных печей и бытовых электронагревательных приборов», - говорится в сообщении ДЧС.

Также в случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно позвонить по телефону «112».