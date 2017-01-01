ШОС и Шри-Ланка будут совместно бороться с террором

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и министерство обороны Шри-Ланки в ближайшее время завершат подготовку правовой базы для сотрудничества, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе РАТС.

«Между РАТС и министерством обороны Шри-Ланки достигнута договоренность об ускорении подписания в ближайшем будущем протокола о сотрудничестве между двумя структурами», - сообщили РИА Новости в пресс-службе РАТС.

По его словам, в настоящий момент между сторонами наладился обмен мнениями и информацией в вопросах противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму.

В конце 2016 года представители РАТС и минобороны Шри-Ланки провели встречу в Коломбо, в ходе которой был «отмечен прогресс в подготовке протокола», сообщили в пресс-службе антитеррористической структуры ШОС.

Стороны также обсудили вопросы совместного проведения антитеррористических учений и международных конференций по данной тематике.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстан и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества, созданная в 2004 году, базируется в Ташкенте.