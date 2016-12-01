Шоколадных петухов весом в 1 кг разыграли в Актау 

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Первый день рождения отметил музей-галерея шоколадного искусства Актау и устроил в эту честь торжество с новогодней лотереей и розыгрышем эксклюзивных изделий из шоколада ручной работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гостей угощали доминиканским, австрийским, швейцарским, бельгийским шоколадом, а также горячим белым шоколадом по рецептам древних майя.





«В ходе розыгрыша презентовались 10 номинаций: «Шоколадная шкатулка» (наполненная новогодними шоколадными изделиями новогодней тематики), «Шоколадное панно», «Золотая рыбка» (с надписью «исполняю желания»). Все они разыгрывались среди наших клиентов. Главный приз - «Петушиную корзину», в которой было собрано 6 разных видов шоколадных петухов - получил победитель Александр. Это петушок-флюгер, золотой петушок, «важная птица», хохлатый петушок, забияка и сказочный петушок. Все они из шоколада, общая масса около килограмма», - рассказала владелец музея Марина Жиркова.





Марина Петровна четыре года обучалась в Москве и получила диплом шоколатье. При музее работает мастерская, где из высококачественного шоколада изготавливаются экспонаты и большей частью самой предпринимательницей.

В музее посетителям расскажут историю создания шоколада, а также презентуют шоколадные конфеты в виде футбольных мячей, зайцев, ангелов, гости галереи могут увидеть и шоколадную туфельку весом полкилограмма и даже шахматы из чистого шоколада.





Открыть музей удалось, когда в прошлом году неправительственное учреждение «Эко Мангистау» при поддержке Программы развития ООН в Казахстане занималось реализацией проекта «Зеленые технологии и туризм: от бизнес-идеи к реализации». Победителями проекта, получившими беззалоговые и беспроцентные займы на развитие бизнеса, стали 15 человек.

«Проект уникальный и, насколько мне известно, единственный в Казахстане. Открытие такого музея-галереи шоколадного искусства мы не могли не поддержать. Он работает на туристическую отрасль в полной мере, поскольку здесь изготавливаются не только картины с изображением ландшафта и исторических мест Мангистау, Каспия, но и различные фигурки в виде верблюда, лебедей, ракушек. На реализацию проекта был выделен 1 млн 544 тысячи тенге сроком на 12 месяцев», - рассказал Кирилл Осин, руководитель проекта «Зеленые технологии и туризм от бизнес идеи к реализации».



