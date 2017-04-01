Школа пыталась отсудить крупную сумму у отца-одиночки в Семее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средняя школа в Семее пыталась отсудить у отца-одиночки, воспитывающего троих детей, 395 тыс тенге в качестве материального ущерба за сгоревшее мультимедийное оборудование. Об этом передает YK-news.kz со ссылкой на городской суд.

В 2013 году школа выдала мультимедийное оборудование родителю для обучения на дому 11-летнего сына- инвалида. При этом с мужчиной был подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности принятых ценностей. В 2015 году оборудование сгорело при пожаре в доме.

Школа подала в суд иск на сумму в 395 тысяч тенге. Городской суд отметил, что договор о материальной ответственности заключается на основе трудового кодекса между работодателем и работником. В данном случае ответчик не является сотрудником школы, соответственно к нему невозможно применить трудовое законодательство, только гражданское. Также суд установил, что вины мужчины в пожаре нет. В удовлетворении иска было отказано.

Решение суда пока не вступило в законную силу.