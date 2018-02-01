Школьные учебники будут печатать только при изменении госстандарта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Учебники будут печатать только при изменении государственного общеобязательного стандарта, сообщил вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на круглом столе в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У депутатов тоже был вопрос - для чего нужно каждые четыре года перепечатывать книги. Мы этот вопрос сняли, сейчас книги будут издаваться только тогда, когда существенно меняется государственный общеобязательный стандарт. Если он не меняется, книги не должны перепечатываться», - сказал А. Аймагамбетов.

Вице-министр также сообщил, что по каждому учебнику, который будет издаваться - в этом году учебники третьих, шестых, восьмых классов, обязательно будет предоставляться электронный вариант. Чтобы родители могли скачивать его и использовать.

Кроме того, по словам вице-министра, принято правило, что авторами учебников могут быть только авторские коллективы, в которые должны входить и представители высшей школы, и школьные учителя и методисты. Такой подход к формированию авторских коллективов должен позитивно отразиться на учебниках.

В своем выступлении А. Аймагамбетов также сообщил, что внедряемые в массовых школах программы обновленного содержания были разработаны с учетом опыта Назарбаев Интеллектуальных школ.



Фото: magspace.ru