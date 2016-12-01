Школьные ёлки обязательно должны проводиться - Минобразования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Школьные ёлки по случаю празднования Нового года в Казахстане не отменены, но запрещены сборы денег на подарки, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

"Нигде никаким приказом празднования ёлок не отменены. Единственное, я знаю, что в нескольких школах наших городов были вопросы к директорам, когда родители возмущались тем, что программы новогодние дорогие. И директорами школ были приняты меры для того, чтобы школьная ёлка не проводилась. К нам с этим звонки поступали, мы с этим разбирались (...) Школьная ёлка обязательно должна быть к празднованию Нового года. Единственное, сбор денег на подарки был запрещён", - сообщила вице-министр Эльмира Суханбердиева в ходе пресс-конференции в СЦК.

Она отметила, что позиция Министерства образования очень жестка к сбору денег на какие-либо нужды. После 1 января пройдет расширенное совещание с участием министра для решения данного вопроса.