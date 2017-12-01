Школьник из Алматы открыл бизнес в 12 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12-летний школьник из Алматы Мирас Кошербаев начал свой первый бизнес, открыв птицефабрику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мирас каждое утро начинает свой день с осмотра обитателей своей птицефермы, только после этого он идет в школу. Он учится в шестом классе в школе с физико-математическим уклоном «Таmоs». У мальчика была мечта - купить квадроцикл, на что бабушка предложила ему самому заработать на него. Она дала начальный капитал. Мирас подошел к этому делу ответственно.



«Во дворе дома было свободное помещение, которое он решил использовать для своего бизнеса. Летние каникулы он помогал отцу на фазенде. Отец содержал скотину и небольшое количество кур для себя. Так Мирас пришел к мысли самому целенаправленно развивать свой бизнес с птицей», - рассказала корреспонденту Казинформа тетя юного предпринимателя Гюзель Сагинтаева.



При этом Мирас нашел в Интернете чертежи строительства брудеров для цыплят, так как купить готовые было накладно. Он договорился с плотником и самостоятельно изготовил из подручных материалов собственный брудер.







«Так и началось. Сначала купил 100 цыплят - первая партия. Испробовал корма от разных поставщиков, некоторые сам производил. Давал цыплятам только самые хорошие, изготовленные по ГОСТу. Все подкормки сам регулировал. Его фишкой было то, что при откорме использовал только экологически чистый рацион, то есть без антибиотиков, гормонов и других веществ. Довел их до 45-50 дней, продал своим родственниками и знакомым. На вырученные деньги с первой партии он купил еще 200 цыплят», - рассказала Г.Сагинтаева.



Сейчас предприимчивый молодой бизнесмен даже обеспечил работой одного человека. В его планах - увеличить поголовье до одной тысячи голов, а также разводить и другие виды птицы - цесарок, гусей и уток, а также открыть свой магазин по реализации сельскохозяйственной продукции.



«Мирас с детства трудолюбив, и вырос среди животных и птиц. Наш дед, известный агроном Шыныбек ата, привил нам такую традицию, что каждые каникулы мы проводим в ауле и помогаем ему по хозяйству. Думаю, трудолюбие в нашей семье от такого воспитания», - заключила Г.Сагинтаева.