Школьницы из Казахстана встретились с главой Google

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Школьницы из Казахстана, выигравшие Гран-при на конкурсе Technovation Challenge, который проходил в Силиконовой долине, презентовали свой проект генеральному директору корпорации Google Сундару Пичаи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанская команда Technovation представила свой проект генеральному директору Google Сундар Пичаи в World Pitch Challenge в штаб-квартире Google», - говорится в сообщении, опубликованном в Инстаграм-аккаунте посольства США в Казахстане.







Как ранее сообщало генеральное консульство США в Алматы, шесть команд из разных стран участвуют в саммите Technovation World Pitch, Казахстан же представляют сразу две команды из Алматы.





Команда #MakerspaceAlmaty «/flash» победила более 100 команд со всего мира, и теперь представляет свою идею на World Pitch Summit в Силиконовой долине. «/ Flash» - команда из четырех девочек старших классов, провела месяцы в MakerspaceAlmaty со своими наставниками, изучая, разрабатывая и программируя QamCare - мобильное приложение для повышения безопасности подростков. QamCare позволяет подросткам отправлять координаты GPS своим близким в случае чрезвычайной ситуации. Название приложения QamCare происходит от казахского слова «қамкор», что означает уход и поддержку.





Technovation - это глобальная инициатива, призванная вдохновить и дать девушкам возможность стать лидерами и новаторами, решая проблемы в своем сообществе посредством технологий и предпринимательства.

Проект Makerspace является частью глобального движения, который поощряет инновации, творчество и решение проблем с помощью технологий.