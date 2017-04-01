Школьница из Кокшетау стала лучшей на республиканской олимпиаде «Аль-Фараби»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученица 11 класса Ляззат Кусаинова стала победительницей республиканской олимпиады в Алматы передает управление внутренней политики Акмолинской области.

В Алматы завершилась республиканская олимпиада «Аль-Фараби» среди учащихся 11-x классов, образовательных учреждений Республики Казахстан. Ее организаторами являются республиканский научно-практический центр «Дарын» совместно с Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби.

Ежегодное мероприятие проводят в целях выявления и поддержки одаренных учащихся, пропаганды знаний и развитие творческих способностей у школьников.

Из Акмолинской области были приглашены на завершающий 3-тур олимпиады два участника, которые ранее стали победителями двух дистанционных туров.

По итогам олимпиады, обладателем диплома І степени стала ученица средней школы №12 г.Кокшетау Ляззат Кусаинова. Ученик областной специализированной школы-интернат№ 1 для одаренных детей «Казахско-турецкий лицей» города Кокшетау Сапарбек Кенжибек получил сертификат участника.



