Шиншилловую ферму открыли в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Предприниматель из Есильского района Севверо-Казахстанской области Евгений Шмалько открыл мини-ферму для разведения племенных шиншилл, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Пятьдесят зверьков Евгений Шмалько привез из соседней России. Ранее предприниматель заключил договор с племенным шиншилловодом Дмитрием Васильевым на право распространения шиншилл в Казахстане.

«Получил все необходимые племсвидетельства. В ближайшие два года буду заниматься только племенным разведением. На следующий год планирую завезти шиншилл окраса белый бархат и черный бархат, сейчас привез только серого стандартного цвета. В будущем хочу организовать забойный цех, заняться выделкой шкур», - рассказал Евгений Шмалько.





Затраты на организацию мини-фермы составили 3,3 млн тенге. Евгений Шмалько получил государственный грант в размере 3 млн тенге по единой программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020».

Сейчас на ферме 25 самцов и 25 самок. Предприниматель говорит, что моногамный способ разведения более продуктивный. За год потомство от одной самки с учетом падежа достигает 10 голов. Шиншиллы не подвержены заболеваниям. При разведении важно соблюдать температурный режим и правильно кормить. Затраты на корм зверька достаточно низкие. Одна взрослая шиншилла за год съедает всего 12 кг специального корма.





Стоимость одной взрослой шиншиллы составляет 38-40 тысяч тенге. Молодняк стоит 30 тысяч тенге за одну особь. Мех шиншиллы довольно дорогой: одна шкурка стоит порядка тысячи долларов.

По словам Евгения Шмалько, пока отрасль в Казахстане не развита из-за высоких пошлин на вывоз шкур. Выращенных шиншилл предприниматель будет продавать в Россию.