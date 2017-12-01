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Шиншилловую ферму открыли в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Предприниматель из Есильского района Севверо-Казахстанской области Евгений Шмалько открыл мини-ферму для разведения племенных шиншилл, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Пятьдесят зверьков Евгений Шмалько привез из соседней России. Ранее предприниматель заключил договор с племенным шиншилловодом Дмитрием Васильевым на право распространения шиншилл в Казахстане.
«Получил все необходимые племсвидетельства. В ближайшие два года буду заниматься только племенным разведением. На следующий год планирую завезти шиншилл окраса белый бархат и черный бархат, сейчас привез только серого стандартного цвета. В будущем хочу организовать забойный цех, заняться выделкой шкур», - рассказал Евгений Шмалько.
Затраты на организацию мини-фермы составили 3,3 млн тенге. Евгений Шмалько получил государственный грант в размере 3 млн тенге по единой программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020».
Сейчас на ферме 25 самцов и 25 самок. Предприниматель говорит, что моногамный способ разведения более продуктивный. За год потомство от одной самки с учетом падежа достигает 10 голов. Шиншиллы не подвержены заболеваниям. При разведении важно соблюдать температурный режим и правильно кормить. Затраты на корм зверька достаточно низкие. Одна взрослая шиншилла за год съедает всего 12 кг специального корма.
Стоимость одной взрослой шиншиллы составляет 38-40 тысяч тенге. Молодняк стоит 30 тысяч тенге за одну особь. Мех шиншиллы довольно дорогой: одна шкурка стоит порядка тысячи долларов.
По словам Евгения Шмалько, пока отрасль в Казахстане не развита из-за высоких пошлин на вывоз шкур. Выращенных шиншилл предприниматель будет продавать в Россию.
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