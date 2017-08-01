«Шейха Халила» в Уральске приговорили к 8 годам тюрьмы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уральский городской суд огласил приговор по факту пропаганды эктремистской идеологии в отношении Абдухалила Абдужаббарова, сообщили в пресс-службе суда.

«А.Абдужаббаров в период 2003 - 2006 г.г. в городах Атырау, Актобе и Уральск неоднократно, с целью убеждения свох религиозных взглядов верующему населению осуществлялял пропаганду идеи эктремистской идеологии «такфира», ваххабитского направления среди населения не обладающих знаниями в области религии, с целью возбуждения религиозной вражды», - говорится в сообщении.

Суд квалифицировал действия А.Абдужаббарова по ст. 164 ч.3 УК РК (в редакции 1997 г.) по признакам умышленных действий, направленные на возбуждение социальной и религиозной вражды, оскорбление религиозных чувств граждан, а равно пропаганду неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, повлекшее тяжкие последствия.

Суд учитывая все обстоятельства дела, общественную опасность совершенного деяния и тяжесть преступления признал А.Абдужаббарова виновным по ст.164 ч.3 УК РК (в ред. УК 1997г.) и приговорил к 8 лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу.