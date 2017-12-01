Шестой бесплатный каток заработал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Бостандыкском районе Алматы на территории комплекса VILLA Boutiques & Restaurants открылся шестой по счету бесплатный каток для массовых катаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационно-спортивный хаб.







Площадка оборудована стеклянными бортами и является самой маленькой по площади из всех имеющихся бесплатных катков в городе. Она работает круглосуточно для всех желающих с двумя техническими перерывами (в зависимости от состояния катка). Рядом имеются зоны быстрого питания и проката коньков, которые работают с 11:00 до 23:00 по выходным и с 12:00 до 22:00 по будням. Сумма аренды коньков составляет - 600 тенге в час и 1500 тенге на один сеанс (3 часа), а для новичков имеются медведи и пингвины (1 час - 500 тенге). Также можно прийти и покататься со своими коньками совершенно бесплатно.







На открытии катка всех гостей, а в особенности детей развлекали герои из мультфильмов и различные аниматоры, которые устраивали множество конкурсов и подарков.







«Сегодня мы привели сына и дочку. Стараемся часто провести время на природе. В этом году на каток приехали первый раз. Сами живем недалеко отсюда и теперь будем раз в неделю приходить обязательно. Это очень хорошо, что сделали такие бесплатные катки. Организаторы молодцы», - сказал Алмаз Удемтачиев.







Желающих покататься в этот праздничный день оказалось еще больше. Все они были в радостном расположении духа.







«Мне очень понравилось. Часто бываю на других бесплатных катках. Хочу научиться хорошо покататься. Здесь хорошая атмосфера. Аниматоры классные», - поделилась Салима Акылбек.







Отметим, с первого декабря в городе функционируют еще 5 бесплатных площадок, расположенных на пересечении улиц Жибек жолы - Абылай хана, перед парком Первого Президента РК, на территории ТЦ «Март», на стадионе «Спартак» и в мкн. «Дубок» на улице Джандосова. В ближайшее время бесплатные катки откроются в Алатауском и Наурызбайском районах. Все они будут работать до конца зимнего сезона, возможно и до середины марта в зависимости от погодных условий. Цены на прокат коньков и режим работы всех площадок одинаковы. Инициатором проекта выступил акимат города Алматы.







Ранее, в выходные, на двух площадках на пересечении улиц Жибек жолы - Абылай хана и перед парком Первого Президента РК опытные инструкторы проводили бесплатные обучения катанию на коньках в рамках программы «Спорттык Алматы».







