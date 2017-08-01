Погода
Астана 22 °С
Алматы 24 °С
Курс валют
USD 332.91
EUR 391.17
RUB 5.55
CNY 49.84

Шести казахстанским детям трансплантировали сердце в Индии

Шести казахстанским детям трансплантировали сердце в Индии
16 Августа 2017 19:41 143

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодня сделано 6 операций по пересадке сердца у казахстанских детей в Индии. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил ппредседатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Юрий Пя.

«Если возникает необходимость трансплантации сердца у ребенка, мы отправляем его в Индию. Система здравоохранения Индии проводит трансплантацию органов и сердца для граждан Индии только на платной основе. Подобные операции не проводятся по страховке или государственной помощи, как в Казахстане. Поэтому там легче получить донорское сердце для ребенка», - сказал Юрий Пя. 

При нашем немногочисленном населении потребность в трансплантации сердца у детей гораздо меньше, чем у взрослых.  Им провели 56 операций по пересадке сердца.

«Проект закона о трансплантации сердца у детей в данное время находится на рассмотрении в правительстве. Конечно, мы понимаем, что подобные операции было бы экономнее делать детям здесь, не выезжая за рубеж. Но до сегодняшнего дня ни в одной клинике Казахстана не было ни единого случая, когда был потенциальный донор для ребенка»,-  подчеркнул Юрий Пя.

Стоит отметить, что Национальный научный кардиохирургический центр взял на себя функцию по пересадке легких. Для того, чтобы проводить эту операцию в Казахстане имеются технические и организационные возможности.

«Мы прошли подготовку по трансплантации легких в Миннесоте.  Начав в прошлом году, на сегодняшний день выполнили 6 операций. В будущем будем продолжать, так как приобрели специальные устройства как для транспортировки, так и для подготовки донорского легкого на трансплантацию в течение длительного времени от момента забора. Помимо прочего, в этой системе есть возможность лечить орган, если легкие не подготовлены к трансплантации», - отметил Юрий Пя.  

 

 

Ключевые слова: Здравоохранение, Индия,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив