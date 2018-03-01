Шесть казахстанцев - в шаге от «золота» на турнире по боксу в Варшаве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Капитан сборной Казахстана Адильбек Ниязымбетов в шаге от «золота» - он одержал победу в полуфинале турнира памяти Феликса Штамма в Варшаве, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Бой Адильбека Ниязымбетова против американского боксера Шона Хэмпфила продлился все три раунда. Не смотря на это, казахстанский «гроссмейстер бокса» легко переиграл менее опытного соперника из США. Ниязымбетов победил без особых усилий, единогласным решением.

В финале помимо Адильбека Ниязымбетова за золотые медали турнира будут бороться еще пять казахстанцев: Антон Пинчук (до 91кг), Абай Толеш (до 75кг), Асланбек Шымбергенов (до 69 кг), Бекдаулет Ибрагимов(до 64 кг) и Ильяс Сулейменов(до 56 кг).