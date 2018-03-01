Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -11 °С
Алматы: 1 °С
USD 321.78 EUR 397.62
RUB 5.65 CNY 50.94
Скачать

Шесть казахстанцев - в шаге от «золота» на турнире по боксу в Варшаве

16 Марта 2018 03:35 866
Поделиться:
Шесть казахстанцев - в шаге от «золота» на турнире по боксу в Варшаве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Капитан сборной Казахстана Адильбек Ниязымбетов в шаге от «золота» - он одержал победу в полуфинале турнира памяти Феликса Штамма в Варшаве, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Новости по теме

Еще 5 казахстанских боксеров вышли в полуфинал турнира в Варшаве
Фируза Шарипова проведет бой за титул IBF в Монако Головкин получил награду «Боксер года» от WBN

Бой Адильбека Ниязымбетова против американского боксера Шона Хэмпфила продлился все три раунда. Не смотря на это, казахстанский «гроссмейстер бокса» легко переиграл менее опытного соперника из США. Ниязымбетов победил без особых усилий, единогласным решением.

В финале помимо Адильбека Ниязымбетова за золотые медали турнира будут бороться еще пять казахстанцев: Антон Пинчук (до 91кг), Абай Толеш (до 75кг), Асланбек Шымбергенов (до 69 кг), Бекдаулет Ибрагимов(до 64 кг) и Ильяс Сулейменов(до 56 кг).

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив