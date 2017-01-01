АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Шесть авиарейсов задержаны в аэропорту Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По данным на утро 10 января в международном аэропорту Алматы задержаны следующие рейсы:

1 PS538 Алматы-Киев (Позднее прибытие самолета) Международные авиалинии Украины

2 KC975 Алматы-Кызылорда (Метеоусловия аэропорта прибытия) Эйр Астана

3 KC301 Алматы-Усть-Каменогорск (Техническая причина авиакомпании) Эйр Астана

4 КС627 Алматы-Астана-Пекин (Техническая причина авиакомпании) Эйр Астана

5 KC609 Алматы-Астана-Сеул (Техническая причина авиакомпании) Эйр Астана

6 SU1947 Алматы-Шереметьево (Позднее прибытие самолета) Аэрофлот

Отмененных рейсов нет, в настоящий момент в аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 40 м, горизонтальная 450 м. Ограничений на прием и выпуск воздушных средств нет.