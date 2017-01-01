Погода
Астана -17 °С
Алматы -2 °С
Курс валют
USD 330.54
EUR 347.86
RUB 5.51
CNY 47.67

Шесть авиарейсов задержаны в аэропорту Алматы

Шесть авиарейсов задержаны в аэропорту Алматы
10 Января 2017 09:12 316

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Шесть авиарейсов задержаны в аэропорту Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.    

По данным на утро 10 января в международном аэропорту Алматы задержаны следующие рейсы:

1 PS538 Алматы-Киев (Позднее прибытие самолета) Международные авиалинии Украины
2 KC975 Алматы-Кызылорда (Метеоусловия аэропорта прибытия) Эйр Астана 
3 KC301 Алматы-Усть-Каменогорск (Техническая причина авиакомпании) Эйр Астана 
4 КС627 Алматы-Астана-Пекин (Техническая причина авиакомпании) Эйр Астана 
5 KC609 Алматы-Астана-Сеул (Техническая причина авиакомпании) Эйр Астана 
6 SU1947 Алматы-Шереметьево (Позднее прибытие самолета) Аэрофлот
Отмененных рейсов нет, в настоящий момент в аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 40 м, горизонтальная 450 м. Ограничений на прием и выпуск воздушных средств нет.

 

 

Ключевые слова: Алматы, Погода, Транспорт,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив