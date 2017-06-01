Шедевры нью-йоркского музея Николая Рериха впервые представят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане впервые будут представлены шедевры нью-йоркского музея легендарного художника, философа, путешественника, археолога Николая Рериха. Об этом сегодня на пресс-конференции в СЦК сообщили организаторы, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Выставка «В поисках Шамбалы: шедевры из Нью-Йорского музея Николая Рериха» демонстрирует творческий диапазон мастера и включает 37 работ, созданных художником в юношеском возрасте, а также в 1920-1940-х годах.

Отметим, что Рерих очень много путешествовал, сотни работ были им написаны по маршруту Центрально-Азиатской экспедиции в Китайском Туркестане, Монголии, Индии, Тибет и на Алтае. Весной 1926 года экспедиция проследовала через Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар до Омска.

Выставка проводится по заказу Министерства культуры и спорта РК, при официальной поддержке Миссии Республики Казахстан в ООН, посольств США и Казахстана

«Казахстанская сторона покрывает логистические и страховые расходы, остальные расходы, связанные с организацией выставки, берут на себя американская компания «SonMarGroup» и частные фонды США», - отметил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

Также, как было сообщено на пресс-конференции, в Казахстане впервые будет представлена редчайшая выставка «Шедевры русского искусства из частных коллекций США». В ее составе 35 произведений, среди них - работы всемирно известного мариниста Айвазовского, выдающихся портретистов XIX века Маковского, Харламова, Шухаева, авангардистов Бурлюка, Ларионова, Гончаровой, Экстер, ярчайшего представителя русского импрессионизма Коровина. Зрителей ждет встреча с малоизвестными полотнами художников Малявина, Вещалова, Сахаровой, Переплетчикова, Колесникова.

В рамках выставки 15 июня запланирована международная научно-практическая конференция «Динамическая модель культуры: Казахстан и мировое сообщество».