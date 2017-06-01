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Шавкат Мирзиёев поблагодарил Нурсултана Назарбаева за прием на ЭКСПО

Шавкат Мирзиёев поблагодарил Нурсултана Назарбаева за прием на ЭКСПО
12 Июня 2017 20:19 187

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Состоялся телефонный разговор Главы государства Нурсултана Назарбаева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы Президент Узбекистана выразил благодарность Нурсултану Назарбаеву за теплый прием, оказанный узбекской делегации в ходе пребывания в Астане 8-9 июня этого года, и отметил высокий уровень организации Международной выставки «ЭКСПО-2017».

Кроме того, лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны. 

 

 

Ключевые слова: Президент Казахстана, Узбекистан, EXPO-2017,
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