Шавкат Мирзиёев поблагодарил Нурсултана Назарбаева за прием на ЭКСПО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства Нурсултана Назарбаева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы Президент Узбекистана выразил благодарность Нурсултану Назарбаеву за теплый прием, оказанный узбекской делегации в ходе пребывания в Астане 8-9 июня этого года, и отметил высокий уровень организации Международной выставки «ЭКСПО-2017».

Кроме того, лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.