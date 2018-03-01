Сгоревший год назад завод в Усть-Каменогорске восстановили

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Аким области Даниал Ахметов в ходе рабочей поездки по производственным объектам посетил восстановленное предприятие - после пожара реконструирован уникальный завод по производству ОSB плит, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр региона.

Предприятие «Мелисса» единственный в стране завод по производству ОSB плит, широко применяемых в отделке помещений. Линия была запущена в конце 2015 года. Всего за год работы предприятие вышло на половину проектной мощности.

В апреле прошлого года из-за крупного пожара работа на предприятии приостановилась. Площадь возгорания составила 1 тысяча квадратных метров. Сотни рабочих были отправлены в незапланированный отпуск, а масштабное производство ОSB-плит, строительной, сувенирной продукции и переработка древесины были приостановлены.

Для возобновления производства акиматом области и АО «НК «СПК «Ертіс» было вложено 300 миллионов тенге. Таким образом, было создано совместное с СПК предприятие.

«У нас был проведен финансовый аудит компании. Проверка показала, что завод рентабелен, при финансировании сумеем выйти из кризиса и постепенно расплатимся с кредитами. Я очень благодарен руководству области и лично Даниалу Кенжетаевичу за оказанное доверие, я не подведу их. Теперь мы ждем программиста из Шанхая, чтобы запустить электронику и, думаю, в конце марта уже начнем принимать заказы, - рассказал генеральный директор ТОО «Мелисса» Александр Воробьев.



А. Воробьёв также отметил, что на заводе произошла масштабная модернизация. Так, на месте пострадавшего от пожара оборудования теперь более современные, отвечающие всем принципам работы, новые технологии.