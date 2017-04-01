Сезон велопробегов откроется в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 16 апреля 2017 года в Алматы стартует ежегодный велопробег, посвященный открытию велосипедного сезона-2017, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима.

Велопробег состоится в рамках городской программы по развитию массового спорта «Спорттық Алматы». Сбор участников состоится в 08:30 часов. Велопробег стартует в 09:00 с территории БЦ «Нурлы Тау», после чего велоколонна направится в западном направлении и финиширует в Парке первого Президента. В целом, протяженность пути составит 9 км.

«Перед стартом велопробега все участники получат специальные номерки с помощью которых на финише определятся победители ценных призов, главный приз - электровелосипед. Также присутствующие гости и любители активного отдыха ознакомятся с презентацией новой континентальной велокоманды Алматы «Apple Team», - сообщили в акимате.

На открытии велосипедного сезона наряду с горожанами примут участие и известные казахстанские спортсмены и артисты. В списке приглашенных гостей такие именитые спортсмены как: трехкратный чемпион мира по панкратиону Ардак Назаров, чемпион мира по тяжелой атлетике Жасулан Кыдырбаев, серебренный призер Олимпийских игр 1988 году, заслуженный тренер РК Даулет Турлыханов и многие другие.

Управление физической культуры и спорта города Алматы также сообщает, что в рамках городской масштабной программы «Спорттық Алматы» в этом году в мегаполисе состоится 20 велопробегов, в том числе и ночные. В целях безопасности, обязательным требованиям ко всем участникам является наличие защитных шлемов.

Добавим, что история алматинских велопробегов берет свое начало с 2009 года, когда на первом велопробеге городского масштаба приняло участие около 300 человек, с тех пор количество желающих увеличивается с каждым годом, завоевывая популярность у горожан и приобретая массовый характер. Три года назад в 2014 году велосипедный спорт Казахстана отметил свое 100-летие.

Напомним, что в прошлом году, в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы», за 21 мероприятие в велопробеге приняли участие более 19 000 человек.