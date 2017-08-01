Североказахстанский кузнец знает, как превратить железо в «живую» фигуру 

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Кузнец Дмитрий Нападов рассказал, как железо превращается во вполне реалистичные фигуры, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Кузнец с многолетним стажем рассказывает, что полюбил горн и наковальню, еще будучи учеником 6 класса. Дядя Дмитрия Нападова был кузнечных дел мастером, он-то и научил племянника работать с железом.

«Перед армией работал молотобойцем. После армии - сварщиком, но кузнечное дело не бросал. Делал что-то для друзей и родственников. Показывать свои работы стеснялся. Как-то попросили в школу показать мои изделия. Только года 4 назад я начал показывать свои работы. Оказалось, что таких изделий мало», - говорит Дмитрий Нападов.





Из кузни мастер не выходит весь день. Все тонкие элементы изготовлены с помощью ручной сварки. Мастер подчеркивает, сварить детали нужно так, чтобы была видна пластика, движение. Фигуры кузнецы настолько реалистичны, что, кажется, батыр сейчас взмахнет мечом, грива лошади развевается на ветру, а у дракона даже зубы шероховатые.









Все изделия - ручная работа, кузнец не использует механический молот. Говорит, что работа нелегкая, но интересная. Сначала появляется картинка в воображении.

«Начинаешь делать, ждешь результат, что же получится. Интересно, когда горит горн, искры летят, берешь кусочек железа и из него получается словно живой листочек. Не знаю, откуда приходят идеи. Как-то появляются сами по себе. Практически не делаю предварительно рисунка. Картинка - в глазах. У каждого изделия - свой смысл», - рассказывает Дмитрий Нападов.





Времени на одно изделие уходит немало. На изготовление, например, дракона с сундуком у мастера ушло пять дней. Кузнец говорит, что делать его пришлось подетально, из целого куска железа такая фигурка не получится. Изделие можно использовать: сундук открывается, в нем можно хранить, например, украшения, а дракон как будто стражник. Изделия довольно тяжелые. Масса того же небольшого дракона достигает 3 килограммов.





В работе используется мягкая нелегированная сталь. Железо мастер в основном покупает, но может применять и старый металл. Говорит, пока несет материал домой, уже знает, что из него сделает. Если нужно подрезать края, убрать что-то лишнее, использует газосварку. Дмитрий Нападов по профессии газосварщик, и эти навыки весьма помогают в любимом деле.

«Раскаленный кусок железа цвета соломы. У меня есть разные инструменты для работы. Некоторые делаю сам. Например, из простого молотка можно сделать нужный инструмент. Зубы дракона сделаны из металла диаметром 4 мм, из него вытягиваются зубы. Они не гладкие, как будто он грыз что-то. Мне кажется, так интереснее», - делится мастер.





Для покрытия используется польская краска в виде спрея. На некоторые изделия делается патинировка, позволяющая выделить какие-то детали, есть - вороненые. Изделие нагревают докрасна и охлаждают в масле. Получается темный, ружейный цвет. В зависимости от температуры, оттенок может быть разным. Затем мастер шлифует изделие и покрывает лаком.





«Есть у меня задумка - сделать панораму сражения казахов с джунгарами. Фигур 10 там будет. Но я не хочу, чтобы там кто-то убит. Там будут побежденные, но все живые», - сказал Дмитрий Нападов.

Сейчас кузнец готовится к участию в выставке, которая пройдет в Астане в рамках дней культуры Северо-Казахстанской области.





