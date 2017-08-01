Североказахстанские умельцы проведут мастер-классы на выставке в Астане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В рамках дней культуры Северо-Казахстанской области в Астане пройдут выставки декоративно-прикладного искусства СКО и «Атамекен. Земля отцов», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Заведующая фондами Северо-Казахстанского областного музейного объединения Жибек Жузенова рассказала, что на выставке декоративно-прикладного искусства свои работы представят 11 мастеров по 8 видам творчества. В том числе резьба по дереву, волоковаляние, художественная керамика, сутажная техника, швейное дело, гончарное и кузнечное искусство.





«Постарались показать все разнообразие видов искусства, которые развиты в нашей области. Особенность нашей выставки в том, что каждый представленный на выставке-распродаже предмет - эксклюзивный. Настоящая ручная работа, народное творчество в чистом виде. Каждый умелец подготовил мастер-класс для посетителей выставки. Желающие смогут в них поучаствовать и что-то сотворить своими руками. Мы надеемся, что удивим столичных жителей и гостей», - сказала Жибек Жузенова.





Кузнечное дело пока никто из областей не представлял. Показать его на выставке довольно сложно. Чтобы посетители могли увидеть работу кузнеца, необходимо вывезти наковальню, горн - предметы объемные и невероятно тяжелые, масса наковальни может достигать 100 килограммов. Кузнец из района М. Жумабаева Дмитрий Нападов сделал переносной горн, чтобы провести мастер-класс для посетителей выставки.

«Небольшая установка, где будет гореть древесный уголь. Есть небольшой поддон, наковальня. На ней можно работать. Сделал полузаготовки, из которых на выставке можно будет выковать листочки», - рассказал Дмитрий Нападов.





Вторая выставка - «Атамекен. Земля отцов» - из фондов историко-краеведческого музея. На ней будет представлено более 90 экспонатов.

«Благодаря поддержке руководства области мы смогли сшить новые костюмы для участников выставки, приобрели новые экспонаты, которые будем представлять в Астане. Среди них три музыкальных инструмента мастера Мади Жандоса из Акжарского района - адырна, дабл и жетыген. Для музея изобразительных искусств удалось приобрести три картины нашего земляка, художника Сергея Устинова», - рассказала Жибек Жузенова.

















Дни культуры Северо-Казахстанской области в Астане пройдут с 21 по 31 августа.