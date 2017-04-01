Североказахстанские акробаты привезли «золото» из России

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Североказахстанские спортсмены вернулись с открытого чемпионата и первенства Иркутской области по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта.

В соревнованиях приняли участие порядка 100 спортсменов из семи городов России и Казахстана. Сборную Северо-Казахстанской области представляли 16 воспитанников СДЮСШ по спортивной акробатике.



«В прыжках на батуте среди юношей 11-12 лет 1 место занял Захар Кошпаренко. В другой возрастной группе среди юношей - кандидатов в мастера спорта победу в прыжках на батуте одержал Сергей Галицкий. В прыжках на акробатической дорожке среди юношей 13-14 лет лидировал североказахстанец Олег Ремигайло. Второе место у Никиты Куроедова. В группе юниоров по программе мастеров спорта «золото» соревнований завоевал Виталий Делль», - рассказала пресс-секретарь управления Анна Пенькова.



Спортсменов подготовила к соревнованиям бригада тренеров под руководством Рината Белогонова.