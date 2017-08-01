Североказахстанцы не рискуют получать права без спецподготовки

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - С начала года более 5 тысяч североказахстанцев сдали экзамены на знание правил дорожного движения, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Большинство проходили повторное тестирование на знание ПДД. Это жители области, у которых истек срок действия водительских удостоверений и лишенные прав. Впервые документ, разрешающий управлять транспортным средством, получили 789 человек.

Повторное тестирование сдают и полицейские.

«Прежде чем сесть за руль служебной автомашины, все сотрудники полиции, вне зависимости от должности и звания, сдают экзамены на знание правил дорожного движения», - сказал заместитель начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы ДВД СКО майор полиции Бекен Тайгилов.

Несмотря на то, что с прошлого года законодательством разрешено по категории «В» сдавать экзамены без предварительного обучения в автошколах, желающих сесть за руль без спецподготовки мало, отмечают в пресс-службе. С начала года всего 17 североказахстанцев получили водительские права, пройдя самоподготовку.

Полицейские говорят, что в этом году водительская дисциплина на дорогах стала лучше. Количество ДТП снизилось на 15%. С начала года стражи порядка выявили более 30 тысяч нарушений правил дорожного движения, в прошлом - было более 50 тысяч. Прав на вождение за нарушение ПДД лишились 489 водителей, тогда как в прошлом году - 1308.