Северная Корея готовится запустить межконтинентальную ракету - СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Северная Корея готовится к скорому пуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), скорое создание которой в своем новогоднем обращении анонсировал лидер страны Ким Чен Ын, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ. Корейские журналисты предположили, что запуск может совпасть с инаугурацией нового президента США Дональда Трампа, пишет newsru.com.

Военные источники сообщили журналистам издания Chosun Ilbo, что в среду были зафиксированы передвижения компонентов ракеты по территории КНДР, в частности на спутниковых снимках виден процесс транспортировки первой, самой массивной ступени ракеты.

Собеседник издания подчеркнул, что эта ступень не была похожа на части северокорейских ракет, которые испытывались до настоящего времени. По его данным, ступень была длиннее и массивней прежних. СМИ предположили, что эту ступень доставляют на один из военных объектов для последующей сборки.

В марте прошлого года по распоряжению Ким Чен Ына корейские специалисты провели испытание для оценки термостойкости наконечника боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. Испытания, по утверждению официальной прессы, были успешными. Тогда глава КНДР подчеркивал, что Пхеньян разработал "технологию, которой обладают только несколько крупных военных держав, тем самым добившись огромного прогресса в производстве баллистических ракет".

В апреле минувшего года Ким Чен Ын лично руководил наземным испытанием двигателя нового типа ракеты на космодроме Сохэ.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают на том основании, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.