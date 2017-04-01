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Сеть АЗС «КазМунайГаз» тестирует электронные талоны

Сеть АЗС «КазМунайГаз» тестирует электронные талоны
7 Апреля 2017 12:25 339

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 5 апреля 2017 года на АЗС «КазМунайГаз» в Астане в пилотном режиме начала работу система электронных талонов, сообщили в КМГ. 

Электронный талон - это цифровой документ, в код которого зашифрованы вид и объем нефтепродукта (бензин, дизельное топливо), а также срок его действия. 

Система электронных талонов позволяет покупателю после внесения оплаты за нефтепродукты получить талон с уникальным номером (кодом), уже присвоенным каждому конкретному покупателю в электронной базе данных. Распечатав электронный талон, покупатель получит заданный объем топлива на АЗС «КазМунайГаз». В дальнейшем система предусматривает считывание кода электронного талона с мобильного телефона.

Сформировать и оплатить такой талон клиент может самостоятельно в Личном кабинете на сайте www.azskmg.kz. То есть клиент, выбрав электронный талон как форму оплаты за топливо, получает заметную экономию офисной работы - через Личный кабинет возможны активация и блокирование талонов, установка объемов и сроков действия, а также получение управленческой отчетности в режиме онлайн. Это позволяет клиенту знать где, кто, сколько и по какой цене заправлял топливо.

По словам директора департамента реализации нефтепродуктов «ҚазМұнайГаз Өнімдері» Юлии Жернаковой, талоны остаются востребованным инструментом для ряда государственных и частных компаний, специфика работы которых не позволяет воспользоваться другими механизмами поставки топлива.

«Внедрение новой системы сохранит главные плюсы талонов - простоту учета и нормирования, в то же время позволив избежать основных минусов - большого объема ручного труда по хранению, раздаче, инкассации с АЗС, пересчету, гашению и так далее, - отметила она. - Сегодня в рамках пилотного проекта юридические лица могут приобрести электронные талоны в офисе продаж в Астане. Физические лица в любом регионе - через Личный кабинет. Талоны принимаются на АЗС «КазМунайГаз» по всему Казахстану».

В конце 2016 года ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» объявило об отказе от использования бумажных талонов при обслуживании клиентов. В настоящее время в сети АЗС «КазМунайГаз» действует система топливных карт, стартовал пилотный проект по использованию QR-кода для оплаты за топливо, и теперь начато внедрение системы электронных талонов.

 

 

Ключевые слова: Энергетика,
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