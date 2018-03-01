Сессия ВСНП: фоторепортаж МИА «Казинформ» и «Жэньминь хуабао»
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» совместно с иллюстрированным журналом «Жэньминь хуабао» предлагает вниманию своих читателей фоторепортаж с открывшейся сегодня 1-ой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.
Делегаты сессии заслушали доклад Премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о работе правительства. Депутатам были представлены доклады Государственного комитета по КНР по развитию и реформе «О выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год» и Министерства финансов КНР «Об исполнении центрального и местных бюджетов за 2017 год и проекте центрального и местного бюджетов на 2018 год».
Нынешняя сессия по своему значению историческая, поскольку она стала первой после объявления на прошедшем в октябре 2017 года 19-ом съезде Компартии Китая вступления социализма с китайской спецификой в новую эпоху.
На сессии ожидается принятие судьбоносных для Китая решений, в первую очередь, поправки к Конституции страны, голосование по которым пройдет 11 марта. Одним из ключевых изменений в Основном законе Китая может стать ограничение для председателя и заместителя председателя КНР занимать свои должности не более двух сроков подряд. Это даст возможность лидеру КНР Си Цзиньпину возглавлять страну и после 2023 года, когда истечет второй срок его председательства.
Поправки предусматривают принесение государственными служащими перед вступлением в должность публичной присяги на верность Конституции страны, а также включение создаваемой Национальной комиссии по надзору в систему государственных органов КНР.
В рамках работы сессии ВСНП будет утвержден проект реформы структуры Госсовета КНР (17 марта), состоится избрание и назначение руководителей государственных ведомств Китая, в том числе Председателя и Премьера Госсовета (17-19 марта), принят новый закон «О контроле», детально регламентирующий деятельность Национальной комиссии по надзору. Ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая продлится на пять дней дольше обычного и завершится 20 марта.
В последний день работы сессии новоизбранный премьер Госсовета КНР проведет пресс-конференцию для китайских и зарубежных журналистов. Напомним, вместе с сессией ВСНП традиционно проходит сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР, которая открылась 3 марта и продлится до 15 марта. Большое значение нынешним «двум сессиям» также придается в связи с исполнением в этом году 40 лет с момента начала проведения политики реформ и открытости в Китае и 5 лет с объявления Си Цзиньпином инициатив «Экономического пояса Шелкового пути» (в Казахстане) и «Морского Шелкового пути 21-го века» (в Индонезии), которые сейчас называются «Один пояс, один путь».
Фото: «Жэньминь хуабао»
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