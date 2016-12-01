Сержант полиции погиб в погоне за нарушителем в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области при исполнении служебных обязанностей погиб сержант полиции Айтмаганбетов Рустем Серикович, полицейский роты дорожно-патрульной полиции МПС ДВД области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

26 декабря сержант полиции Айтмаганбетов при несении служебных обязанностей по обеспечению надзора за безопасностью дорожного движения на автодороге «Екатеринбург - Алматы», преследуя машину нарушителя, который превысил установленный скоростной режим в поселке Жибек Жолы Аршалынского района, совершил наезд на отбойную опору. В результате ДТП сержант полиции скончался на месте происшествия.

Айтмаганбетов Рустем Серикович родился 14 марта 1992 года, в органах внутренних дел с ноября 2014 года, в должности полицейского роты дорожно-патрульной полиции МПС ДВД Акмолинской области с января 2016 года. Семейное положение - холост.



В полицию Рустем пришел по стопам своего отца, старшины полиции в отставке Айтмаганбетова Серика Армияновича, долгое время прослужившего в системе органов внутренних дел. Серик Армиянович службу начал в 1991 году с должности инспектора дорожно-патрульной службы, и в течение 25 лет оставался верным выбранному пути. В июле этого года Серик Армиянович ушел на заслуженный отдых с должности полицейского роты дорожно-патрульной полиции МПС ДВД. Дело отца продолжил сын Рустем, оставаясь верным служебному долгу, он добросовестно исполнял возложенные на него обязанности, был ответственным сотрудником полиции, прекрасным товарищем и заботливым сыном.



Руководство, Совет ветеранов ОВД и НГ и личный состав департамента внутренних дел Акмолинской области выражают глубокие и искренние соболезнования пенсионеру органов внутренних дел старшине полиции в отставке Айтмаганбетову Серику Армияновичу, а также всем родным и близким в связи с трагической гибелью сержанта полиции Айтмаганбетова Рустема Сериковича.