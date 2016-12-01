Серикбек Елшибеков: Прозрачность закупок - индикатор качества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Квазигосударственный сектор играет важную роль в экономике Казахстана и, соответственно, в этом секторе производится большой объем закупок. Например, в 2015 году 247 компаний «Самрук-Казына» объявили 75 000 закупок на сумму 3,486 триллиона тенге.

О том, как обеспечивается эффективное расходование средств Фонда, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказывает генеральный директор ТОО «Самрук-Казына Контракт» Серикбек Елшибеков.

- Серикбек Кенесбекович, что делается для повышения эффективности проводимых закупок национальных компаний?

- В 2012 году было принято решение о разработке информационной системы для обеспечения прозрачности закупочного процесса. А в 2013 году все закупки компаний АО «Самрук-Казына» были переведены в электронный формат. Раньше документы на тендеры предоставлялись на бумажных носителях. Были конверты, документы сдавались в двух экземплярах, их нужно было комиссионно вскрывать. Мы слышали, что существуют способы вскрывать эти конверты, чтобы узнать цену предложения, или подложить какие-то недостающие документы. А информационные технологии хороши тем, что человеческого фактора нет.

Главное то, что потенциальный поставщик видит документы своих конкурентов и может их анализировать. И поняв, что у конкурента неправильно составлена документация, отсутствует какая-то лицензия, или не хватает специалистов нужного профиля, сообщает нам о несоответствии. Ведь обычно люди, участвующие в тендерах, хорошо знают специфику своих поставок. Например, один участник написал в нашу компанию, что по данному лоту «необходимо иметь не менее 10 комплектов сейсмологического оборудования, а другой участник прикладывает просроченный договор аренды на 17 единиц такого оборудования». То есть, участник расписал проблемы конкурента, и наши специалисты обязательно рассмотрят это обращение.

Если по итогам проведенной проверки поступившего обращения, мы подтверждаем, что нарушение действительно было, то выносится обязательное к исполнению предписание по отмене итогов закупки и привлечению сотрудников к ответственности. Если дочерняя компания не соглашается с таким решением, то, уже на уровне Фонда поднимается вопрос о правомерности действий участников проведенной закупки. Если говорить языком цифр, то за 11 месяцев 2016 года, из объявленных 61 тыс закупок, нарушения были допущены в 0,5%, а к дисциплинарной ответственности привлечено 326 лиц.

Кроме того, в тендерные комиссии в качестве наблюдателей приглашаются представители НПП РК «Атамекен» и общественных организаций. Этих специалистов мы подключаем к системе и они могут видеть всю процедуру закупок.

- А сколько нарушений было раньше?

- Это было трудно определить, потому, что все документы подавались на бумажных носителях. А проверять всю документацию, которая скапливалась в процессе закупок, было технически невозможно. Ведь у нас проходит 200-300 тендеров день. На проверку всех этих документов нужно задействовать человек 200. А сейчас участники тщательно проверяют документацию друг друга на портале и это тоже хороший контроль.

- То есть прозрачность закупок обеспечивается именно информационными технологиями?

- Да, и эти технологии в мире начали применяться недавно. В Европе только 10 процентов государств используют электронные закупки, а в США так проводят до 15 процентов госзакупок. Для нас, я считаю, это большой прорыв - все тендеры проводятся на электронной площадке, где участники имеют доступ ко всем документам. В нашей информационной системе электронных закупок зарегистрировано более 38 000 потенциальных поставщиков, проведено более 202 000 электронных закупок.

Самое интересное то, что система подсказывает участнику, если он не вложил какой-то из основных документов. Тогда выдается сообщение, что нужно вложить недостающие документы.

Внедрен институт электронной банковской гарантии и механизм предварительного обсуждения тендерной документации. Все наши изменения в системе и правилах закупок мы обязательно прорабатываем с бизнес-сообществом, а некоторые из них были предложены именно предпринимателями и НПП РК «Атамекен».

Также мы столкнулись с тем, что многие участники тендеров интересовались ценами конкурентов. Чтобы сделать процесс еще более прозрачным, мы внедрили тендеры на понижение. То есть, участники приходят со своими ценами, конкуренты видят эти цены и могут предлагать цены ниже. На сегодняшний день, с 2014 года, система подсчитала, что в результате внедрения тендеров на понижение мы добились экономии на сумму 178 млрд тенге для Фонда.

- Вы говорили об экономии средств за счет проведения тендеров на понижение цены. А что дает электронная система закупок участникам тендеров?

- Для предпринимателей мы экономим более 80 000 тенге с каждого тендера, это порядка 15,1 млрд тенге с начала внедрения системы. Эта сумма складывается из экономии на подготовку и нотариальное заверение документов в двух экземплярах. Кроме того, раньше предприниматели тратили деньги на доставку документов и свое прибытие на конкурсы, а теперь этого не нужно.

- Есть ли еще какие-нибудь инструменты для удобства участников процесса закупок?

- Да, конечно, один из них - портал «Маркетинг в закупках АО «Самрук-Казына». Там размещена консолидированная информация о планах закупок организаций Фонда, объявления о проведении закупок, протоколы подведения итогов.

В свободном доступе находятся нормативные акты, регулирующие процесс закупок компаний АО «Самрук-Казына», размещены ссылки на реестры товаропроизводителей и организаций инвалидов, а также перечни добросовестных и ненадежных поставщиков Холдинга. Вся информация обновляется на постоянной основе и является актуальной.

Для поставщиков, разместивших прайс-листы на свою продукцию по определённому коду ЕНС ТРУ, представляется возможность получать рассылку о планируемых закупках компаниями Фонда.

- Что планируется делать для дальнейшего развития системы закупок?

- Технологически существуют проблемы с качеством проставляемых товаров, работ и услуг. Сами предприниматели стали жаловаться на то, что есть непрозрачность не всегда закупки действительно конкурентны. Бывают такие компании - «однодневки». Мы считаем, что необходимо допускать к закупкам только тех, кто у непосредственно производители является дилером. Прежде чем запустить процедуру ПКО Мы изучили опыт «Тенгизшевройла», Mubadala, Kazanakh, ЕБРР и только после этого с 25 июля этого года ввели процедуру «предварительного квалификационного отбора». Процедура предусматривает проведение 3-х видов аудита в зависимости от стоимости закупок, в которых они планируют участвовать.

- А что именно проверяется?

- Если компании небольшие, им не обязательно проходить сложный технический аудит, мы сами проводим, так называемый, «настольный» аудит. Проверяем налоговые платежи, устойчивость компании и включаем в базу данных. Верификационный аудит проводится с выездом специалистов на предприятия, также с выездом проводится технический аудит. При проведении технических аудитов привлекаются представители НПП «Атамекен» и Заказчиков Холдинга. Рекомендации, полученные в ходе технического аудита от представителей НПП и Заказчиков, включаются в Досье потенциального поставщика.

Но наша задача в рамках ПКО не просто констатировать наличие какого-либо сертификата. В процессе ПКО мы подтверждаем стремление организации: обеспечивать стабильное и непрерывное качество производимой продукции и оказываемых услуг, улучшать производительность, соответствовать требованиям своих заказчиков на долгосрочной основе.

В закупках национальных компаний есть своя специфика. Они проводят тендеры, но они же и сами оказывают услуги, выполняют различные работы. Нам важно, чтобы самолеты летали, поезда ходили по расписанию, нефть доставлялась вовремя, по нашим обязательствам. Например, если мы будем срывать поставки нефти, мы можем потерять покупателей, потерять рынок.

- А как будет вестись контроль за тем, чтобы аудит проходили только настоящие поставщики?

- Чтобы обеспечить беспристрастность аудитов, для компаний-аудиторов установлена ответственность. Так, при выявлении и подтверждении факта предоставления недостоверной информации компания, осуществившая аудит, выплачивает страховую сумму в размере 40 тыс МРП или 84,8 млн тенге, для выездных верификационного и технического аудитов - 200 тыс МРП или 424,2 млн тенге.

- Как часто предпринимателям нужно проходить этот отбор?

- Предприниматели, прошедшие предварительный квалификационный отбор и включенные в перечень, не будут подтверждать свою квалификацию перед каждым участием­ в закупках. Компании, принимающие участие в закупках стоимостью до 250 тыс МРП или 530 млн тенге и прошедшие настольный и верификационный аудиты, включаются в перечень сроком на два года. Предприниматели, претендующие на участие в крупных закупках - свыше 250 тыс МРП или 530 млн тенге - и прошедшие технический аудит, включаются в перечень на три года. По окончании этих сроков поставщикам необходимо пройти процедуру повторно.

- Как можно добиться еще большей прозрачности процесса закупок в квазигосударственном секторе?

- Этого можно добиться за счет тех новшеств, которые мы сейчас внедряем в рамках трансформации Фонда. Это предварительный квалификационный отбор, о котором я уже говорил, когда к тендерам допускаются не посредники, а те организации, которые непосредственно поставляют товар, работу или услугу.

Кроме того, мы работаем над внедрением новой категорийной системы управления. Она заключается в том, что мы можем в рамках Фонда объединять закупки в единые лоты. Например, многие компании используют столы, и все

покупают разные столы. Мы считаем, что такие закупки можно объединять в единые лоты, если нет какой-то специфики. Тогда можно покупать качественные товары по более низкой цене.

Есть еще одно новшество - Единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг, или сокращенно - ЕНС ТРУ, который представляет собой систематизированный перечень с указанием индивидуального уникального кода. Перечень создан на базе общепринятых классификаторов товаров, работ и услуг в Казахстане и международного классификатора единиц измерения. С 2013 года наш справочник был внедрен в систему государственных закупок с целью контроля закупочных цен, анализа потребности в товарах, работах и услугах по группе компаний Фонда.

Сегодня ЕНС ТРУ включает в себя: номенклатуру госреестра лекарственных средств; различные классификаторы промышленной продукции, сельского, рыбного и лесного хозяйства и многое другое. Мы работаем над улучшением справочника, а с октября 2015 года мы перешли на модернизированную версию и теперь индивидуальный код состоит из 30 знаков. Теперь можно более детально рассматривать товары, работы и услуги при планировании закупок. А с 1 января 2017 года и все государственные органы будут переведены на модернизированную модель ЕНС ТРУ.

И еще мы планируем внедрить справочник в системы бухгалтерского учета организаций фонда на базе таких программных продуктов, как «SAP» и «1С: Бухгалтерия». Это даст возможность отслеживать движение товарно-материальных ценностей на всех этапах производственной деятельности - от планирования до складского учета. А это, в свою очередь, позволит более качественно планировать закупки, и сократить накопление этих ценностей на складах, что также обеспечит экономию средств.

- Спасибо за беседу.