Серика Сапиева возмутили завышенные цены за парковку в аэропорту столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутата Мажилиса Парламента РК Серика Сапиева возмутили очень высокие цены за парковку на территории аэропорта Астаны. Об этом олимпийский чемпион сообщил на своей странице в Инстаграм.

"Меня возмутили очень большие цены парковки нашего аэропорта Нурсултан Назарбаев. Если оставить машину в крытом паркинге, это обойдется в 2000 тенге в сутки, что вполне приемлемая цена. Но за сутки на уличной парковке аэропортовской площади стоит: 400 тенге первые два часа и 1500 тенге за каждый следующий час. Получается за сутки мы должны заплатить 33400 тенге", - выразил свое недовольство Серик Сапиев.



По его словам, то ли сама программа не до конца продумана, то ли создана она явно не для народа. Потому что последующие сутки рассчитываются не по цене предыдущих, а по тарифу 2 500 тенге за каждый последующий час.



"Предполагаю, что эта мера направлена против таксистов, занимающихся незаконным извозом. Но, во-первых, они не оставляют машины безвыездно на несколько суток, они многократно курсируют между аэропортом и городом. Во-вторых, любой подтвердит, что меньше их не стало", - написал депутат Мажилиса.



Олимпийский чемпион обратился к акиму Астаны с просьбой отрегулировать цены за парковку в аэропорту столицы. "Асет Орентаевич, Вы в курсе этой проблемы?" - задал вопрос градоначальнику Серик Сапиев.