Серик Жумангарин назначен вице-министром национальной экономики Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики Тимур Сулейменов представил коллективу ведомства нового вице-министра Серика Жумангарина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

До этого назначения Серик Жумангарин больше двух лет возглавлял Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Казахстана.

Глава ведомства поздравил Жумангарина с назначением, выразив уверенность, что накопленный опыт он сможет эффективно использовать в работе на новой должности.

В разные годы Жумангарин работал в Министерстве экономического развития и торговли в качестве директора департамента региональной политики и межбюджетных отношений, занимал должность председателя Комитета регионального развития, был вице-министром и заместителем министра регионального развития республики.

Айдар Арифханов освобожден от должности вице-министра национальной экономики в связи с переходом на другую работу. Глава ведомства поблагодарил Арифханова от имени правительства за работу, высоко оценив его вклад в направление, касающееся поддержки малого и среднего предпринимательства.