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Серик Конакбаев: Федерация бокса Индии - наш стратегический партнер

Серик Конакбаев: Федерация бокса Индии - наш стратегический партнер
15 Августа 2017 12:29 331

      АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном амфитеатре прошел Национальный день павильона Индии, передает корреспондент МИА «Казинформ».


Серик Конакбаев: Федерация бокса Индии - наш стратегический партнер
День павильона Индии совпал с 70-летием Независимости этой страны и порадовал собравшихся на сцене Национального дня зрителей красочными танцами в исполнении коллектива «Ранг Бахар». 


Серик Конакбаев: Федерация бокса Индии - наш стратегический партнер

Серик Конакбаев: Федерация бокса Индии - наш стратегический партнер 


Серик Конакбаев: Федерация бокса Индии - наш стратегический партнер
Посол Индии в РК  Харш Кумар Джейн, выступая с приветственным словом, подчеркнул, что наличие индийского павильона на ЭКСПО-2017 подчеркивает тесные двусторонние отношения между нашими странами.

Серик Конакбаев: Федерация бокса Индии - наш стратегический партнер 

«Павильон Индии сфокусирован на солнечной энергии. Тема павильона - солнце - демонстрирует опыт Индии и инновационное использование солнечной энергии, включая модель Международного аэропорта Кочин, который является первым 100%-м зеленым аэропортом мира. Участие Индии в ЭКСПО является отражением наших тесных двусторонних отношений с Казахстаном»,- отметил посол.

В свою очередь, вице-министр иностранных дел РК Акылбек Камалдинов поздравил правительство Индии с 70-летием со дня обретения Независимости и призвал индийских предпринимателей быть активными на казахстанском рынке.

Серик Конакбаев: Федерация бокса Индии - наш стратегический партнер 

«От всей души поздравляем с 70-летием независимости Индии. В этом году казахстанско-индийским отношениям исполняется 25 лет. Наши отношения развиваются в области экономики, энергетики, информационных технологий, торговли, политики, военной техники и других сферах. Мы приглашаю индийских предпринимателей вкладывать инвестиции в казахстанскую экономику. Для этого наше государство старается создавать все необходимые условия», - сказал он.
 
Серик Конакбаев: Федерация бокса Индии - наш стратегический партнер 

На Национальном дне павильона Индии присутствовал также известный в прошлом казахстанский боксер, ныне возглавляющий Азиатскую конфедерацию бокса Серик Конакбаев. Он рассказал, что оказался здесь неслучайно.

«Я очень рад, что нашел возможность посетить ЭКСПО - это действительно грандиозное событие. Мне повезло, что я попал на день павильона Индии, поскольку индийская федерация бокса является нашим стратегическим партнером. Сейчас бокс в этой стране находится на высоком уровне развития. Если обратиться к истории, то можно увидеть, что наши страны связывают многовековые отношения. Они объединяют наши страны в самых различных сферах», - сказал Конакбаев.

Серик Конакбаев: Федерация бокса Индии - наш стратегический партнер 

Напомним, сегодня Индия празднует 70-летие своей Независимости. Около 200 лет Индия была колонией Великобритании. После Второй мировой войны Лондон был вынужден предоставить независимость этому государству.

 

 

Ключевые слова: Индия, EXPO-2017,
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