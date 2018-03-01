Сериал «Золотая Орда» с участием казахстанских актеров выходит на российском ТВ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16-серийная приключенческая мелодрама, в которой раскрываются события конца XIII века на Руси, выходит на российском телеканале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сериале «Золотая Орда» задействованы известные казахстанские актеры. Среди них Санжар Мадиев, Аружан Джазильбекова, Дина Тасбулатова, Алтынай Ногербек и другие, а князя Ярослава сыграл уроженец Павлодарской области Александр Устюгов.

«Многосерийный художественный фильм «Золотая Орда» в эфире Первого канала с 12 марта, в 21.30 по московскому времени», - написала на своей странице в Инстаграм Аружан Джазильбекова, исполнившая роль Наргиз, в которую влюблен князь Ярослав.

По словам создателей сериала, по жанру «Золотая Орда» - фэнтези, а не реалистичная историческая драма.





«Изначально я боялся исторических несоответствий. Поэтому при подготовке мы привлекли трех исторических консультантов. Все они говорили абсолютно разные вещи, каждый вел в свое русло, каждый говорил, что монголы были такими, или, наоборот, такими. Как было на самом деле - не поймешь. Есть, например, версия, что ига не было, что монголы были лояльны к нам, а русичи платили им деньги за определенные услуги. Или, например, откуда возникло представление, что монголы были грязные, необразованные дикари? Да, среди них были и такие, но в своем большинстве это были воспитанные, образованные люди, следящие за своим внешним видом. На четвертом месяце работы над материалом я четко понял, что правду мы не найдем. Именно потому было решено не гнаться за историческими соответствиями и снимать историческое фэнтези, где все условно», - цитирует сайт «Первого канала» режиссера Тимура Алпатова.













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