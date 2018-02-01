Сериал о деятелях партии «Алаш» покажут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный телеканал Qazaqstan представит своим зрителям телесериал «Тар заман», рассказывающий о нелегком пути становления членов партии «Алаш». Об этом сообщил председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Ерлан Карин, рассказывая о планах телеканала на 2018 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают авторы, телесериал «Тар заман» снят к 100-летию партии «Алаш».

«Мы в новом сезоне покажем очень много интересных сериалов. Но самой главной премьерой станет телесериал «Тар заман», который состоит из 14 эпизодов. На сегодня мы подготовили сокращенный вариант сериала, он идет уже как кинофильм в кинотеатрах. Но в связи с этим нам задают вопросы, почему этот фильм не был показан более широкой аудитории. Между телесериалом и кинофильмом есть большая разница. Мы с самого начала готовили этот проект как телесериал. Но для того чтобы вызвать заинтересованность зрителя, мы специально подготовили укороченный вариант сериала в качестве кинофильма», - пояснил Ерлан Карин.





По его словам, показ кинофильма прошел в нескольких городах.

«В эфир сериал выйдет 26 марта. Это будет интересный драматический телесериал, так как основной темой и героями станут представители казахской интеллигенции, боровшиеся за нашу независимость в 20 веке, то есть представители партии «Алаш Орда». В сериале рассказывается о 34 исторических личностях, это будет объемный проект. Мы думаем, что сериал у нашей аудитории, особенно у молодежи, вызовет интерес к теме «Алаш». Подготовили специальный саундтрек к нему», - добавил Ерлан Карин.



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